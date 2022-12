Vidéo : Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardien en faisant un geste obscène Posté par Koreus

Le gardien argentin a célébré son gant d'or d'une drôle de façon



Vidéo (9s) : Emiliano Martinez célèbre son gant d'or (Qatar 2022)





chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 808 Karma: 1010 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 6 Ce gardien, il n'a pas les lumières à tous les étages ... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 251 Karma: 1026 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 4 Comment résumer le football actuel en 2 sec, ce mec est un artiste ! malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 114 Karma: 134 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 1 Est-ce que l'émir lui a serré sa 3ème main? Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1187 Karma: 612 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 1 Juste vulgaire et debile. La beauf attitude comme on aimerait en voir moins. Et la déception dans l irrespect que doit ressentir le qatari derrière... Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 147 Karma: 165 En ligne ! Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 4 le mec est champion du monde et la seule chose que l'on se souviendra c'est à quel point il a été débile sur ce coup là, hahahahah bien fait pour sa tronche. Vraiment les argentins n'ont pas été du tout classes dans leur célébration, aucune dignité. Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1511 Karma: 833 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 4



Il était à deux doigts d'être un grand gardien. Mais non... il fallait passer pour un débile fini au dernier moment histoire de continuer à véhiculer cette image de crétins qui jouent à la baballe sans cerveau. Il s'est donné à fond pendant des années et des années pour arriver au sommet. Après toute cette dévotion au football, ce travail acharné, il a pu faire parti d'une magnifique équipe représentant son pays au plus haut niveau. Il a toute les raisons d'être fier de sa performance et cette victoire. Mais surtout, il a pu enfin réaliser son grand rêve qu'il garde au fond de lui depuis tout petit ! Monter sa bite devant des millions de spectateursIl était à deux doigts d'être un grand gardien. Mais non... il fallait passer pour un débile fini au dernier moment histoire de continuer à véhiculer cette image de crétins qui jouent à la baballe sans cerveau. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 624 Karma: 2393 Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 0 Après la "main de dieu" la "main de l'idiot" LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 606 Karma: 968 En ligne ! Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... Re: Emiliano Martinez célèbre son titre de meilleur gardi... 0



En plus taper dans la main il sait a peu près bien le faire