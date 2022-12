Vidéo : Accident entre une voiture sans conducteur et un tricycle, qui est en tort ? Posté par Kilroy1

En Chine, une femme en tricycle a eu un accident avec une voiture. Qui est en tort ?



Vidéo (1mn) : Voiture sans conducteur vs Tricycle (Road Rage)





Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 535 Karma: 1646 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0 A qui ce n'est jamais arrivé jette le première pierre LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 172 Karma: 209 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0 La scène est cocasse, le petit triangle rouge qui la track un peu flippant demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 156 Karma: 287 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0



Hahaha! Faut oser être autant de mauvaise foi quand même!



GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 490 Karma: 992 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0 @LikeAvirgin Ah, c'était pas extrait des sims cette vidéo? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1052 Karma: 1388 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0 Elle prend de la gnôle au petit déj' ou quoi? SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 421 Karma: 908 Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... Re: Accident entre une voiture sans conducteur et un tric... 0 arnaque a l'accident, elle a dû se sentir bête en voyant qu'il y avait personne, elle a cassé son tricycle pour rien