Voiture sans conducteur vs Tricycle (Road Rage)

Tôt le matin le 6 décembre 2022 dans la ville de Fuyang en Chine, une femme en tricycle électrique est entrée dans une voiture en stationnement. La femme est descendue de son véhicule et a commencé à sermonner le conducteur de la voiture. « Vous être aveugle ? Conduire sans les feux allumés ?! Putain ! Vous avez failli me tuer ! Vous êtes entré dans mon vélo ! ». Quelques secondes plus tard, la femme se rend finalement compte qu'il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Elle repart laissant la calandre de la voiture abimée.

