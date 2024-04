Road Rage entre deux voitures sur l'autoroute (Malaisie)

Dimanche 7 avril 2024 sur une autoroute en Malaisie, un road rage a éclaté entre deux automobilistes, l'un conduisant une Proton Waja noire et l'autre une Honda City rouge. Comme on peut le voir dans la vidéo, le conducteur de la Proton Waja a changé de voie pour doubler un camion, mais a coupé la route à la Honda City. Le conducteur de la Honda n'a pas apprécié et a commencé à faire des manoeuvres d'intimation. Les deux voitures ont fini par se rentrer dedans et le conducteur de la Proton Waja a perdu le contrôle de son véhicule. Il a terminé sa course dans une glissière de sécurité. Le conducteur et le passager ont été blessés dans l'accident.

accident autoroute glissiere malaisie rage road voiture