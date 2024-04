Vidéo : Deux conducteurs s'expliquent sur l'autoroute en Malaisie Posté par SnikePlassken

Dimanche dernier sur une autoroute en Malaisie, un road rage a éclaté entre deux automobilistes



Vidéo (1mn42s) : Road Rage entre deux voitures sur l'autoroute (Malaisie)





Relatos Salvajes - Damián Szifron (2014) - Crimen Pasional - Memorias del Cine - YouTube Ça m'évoque ce sketch de ce film argentin "les nouveaux sauvages!"





comment tu fais quand t'es juge et que t'as des abrutis comme ça en procès....

En même temps si personne ne respecte le code de la route en roulant à contresens, faut pas s'étonner si tout le pays part à vau-l'eau...

Bon clairement les 2 sont en tords, mais qui a le plus tord ?

@Laskar

Bon clairement les 2 sont en tords, mais qui a le plus tord ?



Non y en a qu'un qui est en tord, et l'autre et sûrement alors en tort

C est comme ça que le monde doit tourner !!! Fuck autres : La Loi Du Plus Fort!!!

J'ai l'impression que celui qui a eu l'accident est celui qui a "commencé" avec une conduite dangereuse. Pas que ça justifie l'attitude de l'autre pour autant