Vidéo : Le Youtubeur Mastu dénonce le harcèlement qu'il subit au quotidien chez lui

Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17487 Karma: 25447 En ligne !

Re: Le Youtubeur Mastu dénonce le harcèlement qu'il ... Re: Le Youtubeur Mastu dénonce le harcèlement qu'il ... 3 Je pense qu’être YouTubeur/"influenceur" avec quelques millions d’abonnés est assez différent d’une célébrité "classique" comme il le dit à un moment de la vidéo, dans le sens où :



– Tu n’es pas aussi riche qu’un acteur hollywoodien qui peut se permettre d’avoir une résidence isolée et surveillée, des gardes du corps

– Dans le cas d’une personne qui fait ce type de contenus souvent putaclic (Norman, Squeezie, etc.), tu t’attires un public de collégiens peu mature et ceux qui ont un bagage intellectuel limité (pour le dire poliment)

– Tu crées une relation d’amitié en tutoyant ton public et en le faisant participer à tes "délires", en racontant ta vie dans tes vidéos. L’abonné connaît beaucoup de ta personnalité. C’est très différent d’un acteur adulte.



Ce mix de fans pas matures, mal éduqués aussi probablement, et cette ambiguïté sur cette relation qui n’est en réalité pas amicale (lui ne connaît pas personnellement ses abonnés), crée ce genre de situations à mon avis (et certains ont exploité cette situation, comme Norman).