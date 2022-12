Le Youtubeur Mastu harcelé chez lui par ses abonnés

Le youtubeur Marsu, avec 5 millions d'abonnés explique dans une vidéo vouloir faire une pause et dévoile les côtés négatifs de son quotidien. Il explique habiter près d'une école et qu'un jour des personnes l'ont reconnu et l'ont suivi jusqu'à chez lui. L'info a fait le tour du collège/lycée et depuis il se fait harceler. On sonne chez lui, quasiment tous les jours et parfois même la nuit. Mais ce n'est pas tout....

