Vidéo : Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McDonald's Posté par Acherontia

Il a voulu faire une petite expérience en commandant à McDo un cheeseburger sans ingrédients. Il n'a pas été déçu.



Vidéo (28s) : Le McNothing





Sur le même sujet :

Vidéo : Commander une seule tranche de fromage à McDo Vidéo : Le « Big Max », le plus gros hamburger de McDonald's Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jon_Doe Je viens d'arriver Inscrit le: 9/11/2020 Envois: 12 Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... 0 Mais il s'attendait à quoi ducoup ? Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 916 Karma: 1076 Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... 4

@Jon_Doe

Mais il s'attendait à quoi ducoup ?



à rien, à part faire des vues. Citation :à rien, à part faire des vues. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1185 Karma: 1131 Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... 0 On peut même enlever le pain comme ingrédient ? GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 491 Karma: 994 En ligne ! Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... 3 En vrai, on est bientot en 2023, on pourra surement lui décerner un prix Nobel pour cette expérience ! Et personnellement je lui donnerai aussi la légion d'honneur ! bipbip Je m'installe Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 126 Karma: 296 Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... Re: Il commande un cheeseburger sans ingrédients chez McD... 0 Le bilan écologique de la commande par contre, c'est carton plein! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.