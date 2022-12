Le McNothing

Il a voulu faire une petite expérience en commandant à McDo un cheeseburger sans ingrédients. Il a commandé en ligne en passant par DoorDash, une application de livraison à domicile. Il a choisi un cheeseburger et a retiré tous les ingrédients. Prix de la commande : 9$ (1,89$ pour le burger et le reste de frais). Peu de temps après sa commande, il a reçu un message de l'application disant que le restaurant ne comprenait pas la commande. Il a décidé de ne pas répondre. Il a été livré et a filmé le déballage, un sac rempli de vide. L'emballage du burger était vide. Résultat de l'opération, il a dépensé 15$ pour rien (9$ + 6$ de pourboire)

burger cheeseburger ingredient livraison mcdonalds sans