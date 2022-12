Jeux : 1 Jour 1 film Posté par NicolasP42

Dans le mode des jeux quotidiens type SUTOM, Wordle, ... en voici un autre que je viens de découvrir.



Le principe : deviner un film !

En proposant des noms de films, le site vous donnera des indices sur le film du jour. C'est ultra simple à comprendre !



1 Jour 1 Film





PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12495 Karma: 13363 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 1 Résultat du jour : trouvé en cinq essais. bilechi Je viens d'arriver Inscrit le: 2/2/2015 Envois: 3 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 trouvé en 6 SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 147 Karma: 155 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0

@PurLio

Résultat du jour : trouvé en cinq essais.

Impressionnant ! Il m'en a fallu 15. T'as eu du bol…

Afficher le spoil Ou peut-être ton intuition a été soufflée par une série qui cartonne actuellement sur Netflix… et qui a donné naissance à une insupportable trend sur Tiktok, rythmée par un morceau accéléré de Lady Gaga (qui n'a rien à voir avec la danse/scène originale) Citation :Impressionnant ! Il m'en a fallu 15. T'as eu du bol… bilou001 Je suis accro Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 516 Karma: 607 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 8 essais.. c'est pas simple. Quasiment aucuns indices sur les 4 premiers essais.. au 6ème j'ai eu un acteur !

Au 7ème essai j'avais tous les acteurs et le réal.. <- ceci est un indice. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1218 Karma: 637 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 @bilou001 6 essais pour celui du jour bilou001 Je suis accro Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 516 Karma: 607 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 @Kratos2077 Il faut avoir un peu de bol sur le premier essai je pense. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 68 Karma: 90 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 J'en suis à 9 essais et toujours 0 acteurs ^^ Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1218 Karma: 637 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 bilou001 je ne voulais pas forcément te taguer mais j’ai fais une réponse à la page



Oui carrément. J’ai commencé par le parrain mais que faux. Donc bienvenue chez les chtis et je me suis appercu que la nationalité était validée sur le premier titre. De fait j’aurais dû taper sur comédie américaine. Puis j’ai essayé ghostbusters qui m a donné comédie fantastique. Une nuit au musée. Et je suis tombé sur le bon en deux essais bien sur



Mais oui il faut carrément du bol ou alors suivre le spoil plus haut WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3274 Karma: 10586 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 7 pour ma part, comme le nombre de jour de la semaine … désolé. malborg Je viens d'arriver Inscrit le: 28/10/2016 Envois: 56 Karma: 226 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 24 essais ><

Dont 18 sans trouver le moindre acteur



Mais sinon c'est assez cool comme concept SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 147 Karma: 155 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 @bilou001 Quand t'as un acteur, a fortiori qui n'a pas beaucoup tourné, c'est quasiment déjà gagné. Arsouille Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 794 Karma: 465 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 Trouvé en 26 essais. Il m'a fallu 20 essais pour comprendre les indices overhead Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2012 Envois: 33 Re: 1 Jour 1 film Re: 1 Jour 1 film 0 franchement c'est impossible ce truc, une fois l'année trouvée, j'ai juste chercher sur sens critique ^^

Sympa comme concept, j'ai mis 18 essais avec de nombreux sans avoir d'acteurs !