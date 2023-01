Vidéo : Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit du réveillon et roule sur plusieurs mètres Posté par -Flo-

Une année qui commence bien mal pour lui : il se fait renverser par une voiture, et la violence de l'impact lui fait faire 80 roulades au sol ! Il semble toutefois se relever miraculeusement sans blessures.





Vidéo (2mn35s) : Percuté par une voiture, un piéton roule sur plusieurs mètres





Belle performance, moi aussi j'avais la tête qui tourne à ce moment là mais pas pour les mêmes raisons! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2577 Karma: 3858 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 1 Il tourne pas rond ce garçon ! Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 574 Karma: 193 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 2 J'ai lu "80 roulades" je me suis dit Koreus exagère quand même, puis j'ai vu la vidéo et j'ai ri xD chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 115 Karma: 453 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 1 Heureusement qu'il avait son masque ! ^^ blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 78 Karma: 98 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 0 77 ou 80 roulades ?

La description dit 77 et l'article 80 roulades



Une tentative d'arnaque à l'assurance pour finir en psy... c'est con ! digital3d Je viens d'arriver Inscrit le: 15/8/2016 Envois: 49 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 0 Si les filles dans la voiture n'avaient pas de dashcam c'était sa parole contre la leurs. En chine, si une tel personne prouve qu'elle a été percutée, les personnes doivent payer a vie leurs soins de santé. sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 345 Karma: 291 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 0 Sans doute un fan de Neymar ^^ Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5780 Karma: 8518 Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 0



Pourtant cette ref est évidente !! Pourtant cette ref est évidente !! Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 135 Karma: 438 En ligne ! Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... Re: Un piéton se fait renverser par une voiture la nuit d... 0 Le Neymar HongKongais...