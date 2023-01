Percuté par une voiture, un piéton roule sur plusieurs mètres

Dimanche 1er janvier 2023 vers 2h du matin dans le quartier de Kowloon Tong à Hong-kong, un homme a sauté volontairement sur le capot d'une voiture et a fait mine d'être percuté par la voiture, surement pour une arnaque à l'assurance. L'homme est ensuite tombé à terre et a fait des roulades pendant 2 minutes au milieu de la route (77 roulades en tout). Après l'arrivée des ambulanciers, l'homme s’est relevé et a arrêté son cinéma.

arnaque assurance pieton roulade voiture