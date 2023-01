Grosse simulation de Morata (Football)

Jeudi 29 décembre 2022 pendant le match de football entre l'Atletico Madrid et Leche en Liga, le joueur Alvaro Morata a tiré au but et est tombé dans la surface se tordant de douleur, pensant que son tir avait été contré. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait marqué, sa douleur avait miraculeusement disparu.

but football morata simulation surface