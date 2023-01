Vidéo : Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un penalty Posté par Olyer

Le joueur de l'Atelico de Madrid Morata simule une blessure pour obtenir un pénalty.



Vidéo (28s) : Grosse simulation de Morata (Football)





Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1891 Karma: 661 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 2

Bref on en sort pas du Futbal !

Au fait, ce serait pas le même gars qui s'est fait percuter par une voiture ? But accordé, pas de soucis. Mais l'arbitre aurait le droit de sanctionner le joueur pour comportement anti-sportif non ?Bref on en sort pas du Futbal !Au fait, ce serait pas le même gars qui s'est fait percuter par une voiture ? PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12497 Karma: 13364 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 1 Entre un joueur de football qui simule et les cheveux roses de Griezmann, je ne sais pas ce qui est le plus insolite... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1133 Karma: 4714 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 2 PurLio C'est pas Griezmann, c'est un Popples !



C'est pas Griezmann, c'est un Popples ! boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 191 Karma: 288 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 4 Je comprends qu'on ne veuille pas de la VAR en permanence pendant le jeu pour ne pas le couper mais je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas de mesure post-match: un bon petit carton rouge pour simulation histoire de le priver des matchs suivants, ça lui passerait l'envie de tricher... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1728 Karma: 3238 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 0

Entre un joueur de football qui simule et les cheveux roses de Griezmann, je ne sais pas ce qui est le plus insolite...



Il n’a pas osé l’arborer au Qatar… dommage. À l’ère du wokisme il aurait pu faire pencher la balance truquée en faveur de l’équipe Black Blanc Beur PINK en happy end à la Netflix. Mais il ne fallait pas non plus froisser les sensibilités culturelles locales. Citation :Il n’a pas osé l’arborer au Qatar… dommage. À l’ère du wokisme il aurait pu faire pencher la balance truquée en faveur de l’équipe Black Blanc Beur PINK en happy end à la Netflix. Mais il ne fallait pas non plus froisser les sensibilités culturelles locales. malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 117 Karma: 138 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 0 A défaut de la coupe du monde, Griezmann a remporté facilement la coupe immonde... mes félicitations... LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1749 Karma: 1211 Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... Re: Alvaro Morata simule dans la surface pour obtenir un ... 0

But accordé, pas de soucis. Mais l'arbitre aurait le droit de sanctionner le joueur pour comportement anti-sportif non ?

Tout a fait, l'arbitre a parfaitement le droit, s'il a vu tout ça, de sanctionner le joueur après coup.

Tout a fait, l'arbitre a parfaitement le droit, s'il a vu tout ça, de sanctionner le joueur après coup.

L'arbitre est le garant de l'ensemble du jeu, c'est bien pour ça qu'il peut même distribuer des cartons rouges au staff ou même à un spectateur si c'est justifié, ou encore distribuer un carton rouge après la fin du match.