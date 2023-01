Vidéo : Quand tu débutes aux sports d'hiver mais que tu aimes bien le bowling

Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2933 Karma: 7810

Re: Quand tu débutes aux sports d'hiver mais que tu ... Re: Quand tu débutes aux sports d'hiver mais que tu ... 1 bien pentu qd même !

1 ou 2 degrés de plus et c'est plus un tire fesse mais un monte charge !