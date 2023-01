Un snowboardeur joue au bowling

Mercredi 4 janvier 2023 vers 11h dans la station de ski de Kreischberg en Autriche, un snowboardeur a utilisé un tire-fesse pour remonter en haut des pistes, mais a éprouvé quelques difficultés à l'utiliser. Dans la vidéo filmée par un skieur se trouvant dans un télésiège, on peut voir le snowboardeur mettre un pied plusieurs fois à terre avant perdre l'équilibre et de tomber. Le jeune homme a ensuite glissé et a emporté avec lui d'autres skieurs et snowboardeurs en les fauchant sur son passage. L'incident a fait 4 blessés dont une personne qui a dû être hélitreuillée vers un hôpital. Le snowboardeur, un Hongrois de 18 ans, a pris la fuite.

autriche bowling fail neige ski snowboard tire-fesses