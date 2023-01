Vidéo : Deux personnes essaie d'incendier un centre d'aide aux immigrants (Californie) Posté par Koreus

En Californie, deux personnes ont été filmées en train de verser de l'essence autour des locaux d'un centre d'aide aux immigrants pour y mettre le feu. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu.



Vidéo (1mn6s) : Mettre le feu à un centre d'aide aux immigrants (Instant Karma)





Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 918 Karma: 1951 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0 il sont bourré ( et très con ) c'est pas possible autrement ! Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 647 Karma: 370 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0

Du vrai travail de clando ! Citation :Du vrai travail de clando ! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 284 Karma: 1027 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0

pourquoi bourrés ? Citation :pourquoi bourrés ? LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 623 Karma: 996 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0 Trucmachinchose Parce qu'ils s'enflamment vite je pense Parce qu'ils s'enflamment vite je pense Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 655 Karma: 2559 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0 billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1155 Karma: 1964 Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0 Depuis des années à chaque fois que je vois ce genre de vidéo sur koreus, j'me suis toujours dit que si un jour (pour je ne sais quelle raison) je devais mettre le feu à un truc avec de l'essence, faudrait un gars qui verse le jerrican, qui s'éloigne bien, et ensuite un autre gars qui allume! Autrement c'est quasi impossible de pas se mettre un peu d'essence sur les fringues ou les mains, tellement volatile! SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 229 Karma: 406 En ligne ! Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... Re: Deux personnes essaie d'incendier un centre d&ap... 0



« C’est génial! »





"la race supérieure"