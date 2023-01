Vidéo : Quand tu es fan des consoles Nintendo Posté par Koreus

Un fan des consoles Nintendo a créé un setup impressionnant dans son salon, avec une télé au look de Switch.



Vidéo (1mn) : Le meilleur setup Nintendo





Auteur Conversation Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 324 Karma: 1250 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 0 Les goûts et les couleurs... Perso j'aurais privilégié un vidéo-projecteur sur grand écran. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 718 Karma: 2287 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 2 Je pense que ce qui m'impressionne le plus c'est la structure avec le déport du câblage. L'ensemble est super impressionnant! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 582 Karma: 1028 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 0 Chez un vrai fan, il y a des boites ouvertes dans tous les coins, des câbles qui trainent partout, des chips ouverts en permanence sur la table parmi des boites de pizza et des canettes diverses et variées, une boite de mouchoirs et... ça sent le vieil ado même à travers une photo.



Edit: cette propreté est suspecte. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 321 Karma: 624 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 1 ... Le walkman en guise de table... luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 33 Karma: 230 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 3 Il existe des choses admirables qu'on ne voudrait pas avoir chez soi. Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 274 Karma: 340 En ligne ! Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 0 Superbe !



Seule tâche au tableau, c'est le choix retenu de Nintendo:p Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 269 Karma: 277 Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo Re: Quand tu es fan des consoles Nintendo 0

@luddict

Il existe des choses admirables qu'on ne voudrait pas avoir chez soi.



Exactement, ou alors dans sa batcave



En revanche, le travail est colossale.