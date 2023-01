Le meilleur setup Nintendo

Un fan des consoles Nintendo a créé un setup impressionnant dans son salon, avec une télé au look de Switch. La Switch géante ne fait pas juste télé, elle sert aussi de rangement pour d'autres consoles. Quand le joycon de droite s'ouvre, on a accès à la Nintendo 64 (N64) et la Nintendo GameCube avec leurs manettes. Le joycon de gauche est un rangement pour les consoles NES et Super NES.

console fan nintendo setup switch tele