Comment ne pas monter un mur de parpaings

Avez-vous trouvé ce qui ne va pas dans cette construction ? Les joints verticaux entre les parpaings ou agglos sont bien alignés, les parpaings ne sont pas en quinconce ce qui fragilise grandement la construction. Si vous ne positionnez pas les parpaings en quinconce lorsque vous montez un mur, vous risquez d'avoir des problèmes de stabilité et de résistance au fil du temps. Les risques sont les suivants : Les fissures peuvent apparaître dans les murs car les parpaings sont posés en rangées consécutives. Les forces de compression et de flexion ne sont pas réparties de manière équilibrée dans le mur, ce qui peut causer des dommages et des déformations. Le mur sera moins résistant aux charges et aux mouvements de sol, il sera donc plus sensible aux effets de la météo et à l'érosion. Si le mur est de grande hauteur ou soutient une charge importante, il peut s'affaisser.

agglo construction fail maison mur parpaing