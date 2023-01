Vidéo : Quand les stagiaires de 3eme qui font de la maçonnerie Posté par Le_Relou

Avez-vous trouvé ce qui ne va pas dans cette construction ?



Vidéo (54s) : Comment ne pas monter un mur de parpaings





C'est la nouvelle génération, ils ont joué à minecraft au lieu de jouer au légo !

C'est la nouvelle génération, ils ont joué à minecraft au lieu de jouer au légo !

tetris : level 0

Les maçons apprentis vont avoir besoin d'un pare-pain.

Les maçons apprentis vont avoir besoin d'un pare-pain.

Attendez une minute? Moi ce qui me choque le plus c'est que le mec qui parle là, c'est de l'anglais avec un accent à couper à la truelle ou un mix avec une autre langue?!

L'épaisseur de la maçonnerie est également à revoir, perso, je ne me balade pas dans cette maison qui peut s'écrouler à n'importe quel moment.

She is back !



She is back !

Encore un qui ne connaît pas ses classiques…



Encore un qui ne connaît pas ses classiques…

Je dirais plutôt que c'est de l'hindi, où effectivement la moitié des mots sont empruntés de l'anglais.

Je dirais plutôt que c'est de l'hindi, où effectivement la moitié des mots sont empruntés de l'anglais.

@lithit

Attendez une minute? Moi ce qui me choque le plus c'est que le mec qui parle là, c'est de l'anglais avec un accent à couper à la truelle ou un mix avec une autre langue?!



Tagalog, aux Philippines

Mais justement, le narrateur qui parle, est-ce que à tout hasard il n'expliquerais pas ce qu'il ne faut pas faire en maçonnerie ? Si quelqu'un reconnait la langue et encore mieux peut traduire ça serait top. J'ai l'impression qu'à un moment il dit le mot "sismique".