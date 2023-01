Vidéo : Atlas le robot bipède de Boston Dynamics nous montre ses nouvelles compétences Posté par Adr1enb

Dans une nouvelle vidéo de Boston Dynamics, on peut voir Atlas interagir avec des objets pour atteindre son objectif



Vidéo (1mn21s) : Atlas apporte des outils à un ouvrier (Boston Dynamics)





Vidéo : Atlas, le nouveau robot humanoïde de Boston Dynamics Vidéo : Le robot Atlas fait de la gymnastique (Boston Dynamics)

bilou001
La vallée de l'étrange me parait dépassée sur certains mouvements..



LugerKain
L'humain il lag nan ?

nakag
Imaginez ça avec un algorithme ChatGPT. C'est bon c'est plié dans 10 ans on est dans Blade Runner

Pettoman
Bon ben au moins il servira pas pour des missions d'infiltrations !

Kratos2077
Y a pas à dire il est étonnamment souple. Impressionnant.

Smashamps
Autre avantage - il n'est pas syndiqué !

bigone
"En 2029, une guerre oppose ce qui reste de l'humanité — décimée par un holocauste nucléaire — aux machines dirigées par Skynet, un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle qui a pour objectif la suprématie des Machines sur les hommes."



Qui aurait cru que le scenario de Terminator (1984) pourrait commencer à faire flipper en 2023 ?

Crazy-13
Les Navis d'Avatar 2 semblent bien plus réel que le robot que l'on voit dans cette vidéo.

CrazyCow
Le saut à la fin

Emerys
Quel crâneur cet Atlas

raikko2
Impressionnant ! Aussi impressionnant que la gravité qui s'applique sur le sac de sport

Anatole67
Au moins on les entend arriver les futur T-800

_AiZ_

Aktunowihio
une vidéo de Boston Dynamics ? Tiens, si je postais un commentaire ultra original avec une ref à skynet ! Oh zut, ça a déjà été fait... qui l'aurait cru ?