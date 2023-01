Atlas apporte des outils à un ouvrier (Boston Dynamics)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans une nouvelle vidéo de Boston Dynamics, on peut voir le robot humanoïde Atlas interagir avec des objets pour atteindre son objectif. Un ouvrier sur un échafaudage demande à Atlas de lui apporter ses outils. Le robot s'exécute. Pour monter sur l'échafaudage, le robot réalise un pont en plaçant une planche de bois entre une boite et l'échafaudage. Une fois dessus, il balance le sac d'outils à l'homme. Pour redescendre, il fait tomber une boite en la poussant et saute dessus. Il finit en beauté avec une vrille.

atlas bipede boston dynamics robot vrille