Mante religieuse vs Colibri

Installée sur un abreuvoir, une mante religieuse attaque un colibri qui vient se désaltérer. La mante religieuse attrape l'oiseau par son bec et ne lui laisse aucune chance. Quelques instants plus tard, on peut la voir dévorer son festin.

abreuvoir attaque colibri insecte mante oiseau religieuse