Vidéo : Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colibri en vol Posté par Wiliwilliam

Installée sur un abreuvoir, une mante religieuse attend patiemment sa proie.



Vidéo (22s) : Mante religieuse vs Colibri





Image : Mante religieuse à l'attaque Image : Oiseau vs Mante religieuse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 262 Karma: 1111 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Je me suis demandé si mante religieuse désignait la femelle, connue pour manger le mâle après l'accouplement (ce qui expliquerait la voracité dans cette vidéo). Et en fait ce nom féminin évoque aussi bien la femelle que le mâle ! Et là je me suis dit que le mâle se faisait vraiment littéralement bouffer par la femelle.

Et puis je me suis rappelé qu'il y avait plein de noms masculins qui n'avaient pas de féminin et je me dis que le raisonnement fonctionne dans les deux sens ...

Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 659 Karma: 2564 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Il fallait finalement laisser le piaf sur la barre métallique. Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 233 Karma: 245 En ligne ! Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Bordel, même dans une vidéo d'insecte (hyper impressionnante) on trouve déjà des commentaires (sur un tout petit total) pour parler des femmes. Certains on vraiment un grain marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 587 Karma: 1041 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 La même chose en happy end:

@Tempo123

Je me suis demandé si mante religieuse désignait la femelle, connue pour manger le mâle après l'accouplement (ce qui expliquerait la voracité dans cette vidéo). Et en fait ce nom féminin évoque aussi bien la femelle que le mâle ! Et là je me suis dit que le mâle se faisait vraiment littéralement bouffer par la femelle.

Et puis je me suis rappelé qu'il y avait plein de noms masculins qui n'avaient pas de féminin et je me dis que le raisonnement fonctionne dans les deux sens ...

Bref trop de réflexions de bon matin sur une vidéo aussi simple!

Citation : Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 659 Karma: 2564 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Il fallait finalement laisser le piaf sur la barre métallique. Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 233 Karma: 245 En ligne ! Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Bordel, même dans une vidéo d'insecte (hyper impressionnante) on trouve déjà des commentaires (sur un tout petit total) pour parler des femmes. Certains on vraiment un grain marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 587 Karma: 1041 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 La même chose en happy end:





Contre des serpents, des araignées, et même des lézards, la mante est un incroyable prédateur !





Et un pas Happy-end...





Mante Kung Fu vs Araignée Sauteuse - ZAPPING SAUVAGE Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 247 Karma: 315 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Dans mon jardin j'ai vu un frelon qui a attaqué une mante, il l'a découper en trois et a fait plusieurs voyage il n'en restez que les ailes.



Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 247 Karma: 315 Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... Re: Une mante religieuse sur un abreuvoir choppe un colib... 0 Dans mon jardin j'ai vu un frelon qui a attaqué une mante, il l'a découper en trois et a fait plusieurs voyage il n'en restez que les ailes.

La mante bouger encore sans la tête ça a traumatiser ma nièce, mais c'est aussi une belle leçon de la prédation naturel.