Allumage du 2e étage de Falcon Heavy filmé depuis un avion

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 15 janvier 2023 au-dessus des Îles Turks et Caïques à 10 000 mètres d'altitude, un commandant de bord a filmé depuis le cockpit de son avion Airbus A321 la séparation et l'allumage du 2e étage de Flacon Heavy (SpaceX). Le vol commercial avait décollé d'Aruba et se rendait à Toronto au Canada. Le décollage de Falcon Heavy a été réalisé dans le cadre de la mission USSF-67. Elle qui a permis de placer sur orbite géosynchrone des satellites pour le compte de l’US Space Force

avion cockpit etage falcon heavy separation spacex