Atlas marche, court, fait des roues et du breakdance

Le robot Atlas de Boston Dynamics a franchi une nouvelle étape. Il est maintenant boosté à l'intelligence artificielle grâce à un partenariat avec AI Institute. Altas a appris de nouveaux mouvements en utilisant l'apprentissage par renforcement avec des références à la capture de mouvements humains et à l'animation. On peut le voir marcher, courir, sauter, faire des roues et du breakdance.

