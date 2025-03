Collision entre deux Alpha Jet

Mardi 25 mars 2025 dans l'Est de la France, deux Alpha Jet de la Patrouille de France se sont percutés lors d'une répétition. Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter et ont été retrouvés conscients.

avion collision france jet patrouille