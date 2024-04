Le nouveau robot Atlas de Boston Dynamics

Boston Dynamics présente le nouveau modèle de son robot Atlas. Cette semaine, ils ont annoncé le départ en retraite de l'ancien modèle, une version hydraulique. Ce nouveau modèle présenté dans la vidéo est entièrement électrique. La version électrique de l'Atlas sera plus robuste et disposera d'une gamme de mouvements plus étendue que toutes les générations précédentes. Dans la vidéo, on peut voir le robot humanoïde, allongé sur le sol, être capable de se relever et de se mettre debout.

atlas boston dynamics electrique humanoid robot