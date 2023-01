Vidéo : Il modifie les textures d'un dessin avec son corps Posté par Le_Relou

A l'aide des vêtements qu'il porte, une personne s'amuse à changer les motifs d'une robe dessinée.



Vidéo (53s) : Modifier les textures d'un dessin avec son corps





Gudevski : Naksahafout ?

Crazy-13 : Et pas que, par exemple à un moment il reproduit le décolleté de la dame à l'aide de son nez.

Maxcdr : "A l'aide des vêtements qu'ELLE porte" ^^

-MaDJiK- : Et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une personne?

Neutre : Je ne connaissais pas ce fétichisme.



Et pas que, par exemple à un moment il reproduit le décolleté de la dame à l'aide de son nez. Citation :Et pas que, par exemple à un moment il reproduit le décolleté de la dame à l'aide de son nez. Maxcdr Je viens d'arriver Inscrit le: 2/8/2009 Envois: 22 Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps 0 "A l'aide des vêtements qu'ELLE porte" ^^ -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4503 Karma: 1979 Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps 0 Et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une personne? Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 329 Karma: 1331 Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps Re: Il modifie les textures d'un dessin avec son corps 0 Je ne connaissais pas ce fétichisme. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.