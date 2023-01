Vidéo : Un joli sauvetage à la superman Posté par -Flo-

Une camionnette est garée sans frein à main, et commence à se diriger vers un mur. Un des ouvriers qui était sur le toit se précipite alors pour éviter le drame.





Vidéo (19s) : Superman en action





Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 149 Karma: 260 Re: Un joli sauvetage à la superman 0

gg superman son pote a la fin qui sort tranquillement

gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 644 Karma: 1354 Re: Un joli sauvetage à la superman 0 C'est beau! Ça aurait pu tellement mal se terminer. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1152 Karma: 4759 Re: Un joli sauvetage à la superman 0 Sacré Clarck… Pssst74 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/1/2019 Envois: 10 Re: Un joli sauvetage à la superman 0 Comment finir écrasé par son véhicule..

Ici c'est un échec,

mais en général c'est le bon exemple à suivre. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5818 Karma: 8593 Re: Un joli sauvetage à la superman 0 C est bien la video la plus insolite depuis...ah au moins 3 ans!! Beau reflexe...bel arret...le collègue a la fin...c est tellement satisfaisant. SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 248 Karma: 424 Re: Un joli sauvetage à la superman 0 Adrénaline vs Logique : 90kg vs 3.000kg

Il a eu BEAUCOUP de chance…

Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 4223 Karma: 1567 En ligne ! Re: Un joli sauvetage à la superman 0

@gnarf2

C'est beau! Ça aurait pu tellement mal se terminer.



@gnarf2

C'est beau! Ça aurait pu tellement mal se terminer.

Pas tant que ca. S'il a pu le stopper comme ca c'est que le véhicule n'aurait même pas pu passer une jambe posée devant une roue. (bon je dit pas que ca aurait pas été douloureux)