Superman en action

Le 23 janvier 2023 dans une propriété du comté d'Essex en Angleterre, le conducteur d'une camionnette SL INSTALLATIONS a oublié de mettre le frein. Le véhicule a commencé à avancer tout seul et s’apprêtait à s'encastrer dans un mur quand Superman est arrivé ! SPOILER : Un ouvrier sur le toit de la camionnette a vite réagi et s'est précipité vers l'avant, a glissé sur le pare-brise et a stoppé le véhicule à la force de ses bras et de ses jambes. Afficher le spoil

angleterre camionnette frein main superman