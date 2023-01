Vidéo : Elle se pisse dessus de rire Posté par Koreus

Pendant l'anniversaire d'une petite fille, tout ne se passe pas comme prévu et une femme a un fou rire incontrôlable.



Vidéo (1mn17s) : Pisser de rire





Sur le même sujet :

Vidéo : Le président sud-soudanais se fait pipi dessus Vidéo : Agressé, il se pisse dessus Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 80394 Karma: 7510 Re: Elle se pisse dessus de rire Re: Elle se pisse dessus de rire 0 J'ai déjà provoqué cela chez des amies. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2222 Karma: 3881 Re: Elle se pisse dessus de rire Re: Elle se pisse dessus de rire 0 C'est gentil d'avoir filé ça et de l'avoir publié. Elle appréciera.

Avant internet, on finissait par oublier, et pissetait du passé. EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 122 Karma: 301 Re: Elle se pisse dessus de rire Re: Elle se pisse dessus de rire 0

@Crazy-13

J'ai déjà provoqué cela chez des amies.

En baissant ton pantalon ?



Citation :En baissant ton pantalon ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1743 Karma: 3251 Re: Elle se pisse dessus de rire Re: Elle se pisse dessus de rire 0 Un classique, plancher pelvien en pls suite à l’accouchement, une libido en berne et donc moins de stimulation régulière dudit pelvis cette routine s’auto-entretient en un cercle vicieux où le moindre éternuement ou rire peut déclencher un lâcher d’eau du barrage de Serre-Ponçon… on obtient ainsi des quadragénaires pince sans rire et frustrées.

Qu’on se rassure, les vieilles filles sans progéniture finissent par être aigries aussi mais restent au sec. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13974 Karma: 10138 En ligne ! Re: Elle se pisse dessus de rire Re: Elle se pisse dessus de rire 0

@ablator

Un classique, plancher pelvien en pls suite à l’accouchement, une libido en berne et donc moins de stimulation régulière dudit pelvis cette routine s’auto-entretient en un cercle vicieux où le moindre éternuement ou rire peut déclencher un lâcher d’eau du barrage de Serre-Ponçon… on obtient ainsi des quadragénaires pince sans rire et frustrées.

Qu’on se rassure, les vieilles filles sans progéniture finissent par être aigries aussi mais restent au sec.

Citation : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.