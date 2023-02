Vidéo : Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le dos d'une personne Posté par Yazguen

Un joli tatouage dorsal réalisé par l'artiste Heng Yue.



Vidéo (27s) : Tatouage mécanique





arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 434 Karma: 229 Re: Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le... 0 Magnifique. Le tatoueur est vraiment bon. Je me demande combien d'heures ça a pris. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 186 Karma: 283 Re: Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le... 0 La perf artistique est indiscutable, mais perso je ne le ferais pas, c'est "trop" Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1156 Karma: 4770 En ligne ! Re: Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le... 2 Tellement bien fait qu'il doit flipper de rouiller à la piscine ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2224 Karma: 3900 En ligne ! Re: Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le... 0 En tout cas, pour réparer ce sera plus facile. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14000 Karma: 10215 Re: Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le... 0 Dommage le vignetage. Je ne me rends pas bien compte des couleurs dans leur globalité, ni du dos dans sa globalité non plus.