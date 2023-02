Tatouage mécanique

Le dessin d'un squelette mécanique tatoué sur le dos d'une personne. Un joli tatouage dorsal réalisé par l'artiste Heng Yue(岳阳新刺客). Musique : Pink Floyd - Welcome To The Machine

dessin dos mecanique squelette tatouage