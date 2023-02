Vidéo : Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à terre (Enduropale 2023) Posté par Koreus

Samedi pendant une course d'enduro au Touquet, un pilote a roulé sur les jambes d'un concurrent tombé sur le bitume.



Vidéo (50s) : Un pilote de roule sur un concurrent à terre #Europale 2023





Clairement pas dans un but de nuire, plutôt une réaction idiote due à la panique et au manque de temps pour réfléchir à la meilleure option. Tant mieux si tout le monde va bien. cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 440 Karma: 202 Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... 1 je ne comprend pas ils n'étaient même pas en course...il aurait pu s'arrêter non? Adr1enb La loi c'est moi Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 8753 Karma: 2367 Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... 1

@cyberscooty

je ne comprend pas ils n'étaient même pas en course...il aurait pu s'arrêter non?

L'endroit où a eu lieu l'incident est une rue qui amène à la course sur sable, les motos étaient dans un convoi dense. Malheureusement comme le pilote concerné l'a dit, il a paniqué, s'il s'était arrêté ça aurait pu déclencher un sur-incident supplémentaire. Difficile de ré-écrire l'histoire, qui sait, un autre pilote aurait pu heurter celui au sol plus salement.. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 400 Karma: 802 Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... 0 Pour une fois, le fautif et la victime sont de la même caste. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 351 Karma: 1441 Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... 1

@cyberscooty

je ne comprend pas ils n'étaient même pas en course...il aurait pu s'arrêter non?

Il me semble qu'il essaye. Je crois que sa roue arrière est bloquée quand il arrive sur le mec, et il voit qu'il ne peut pas s'arrêter avant. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2468 Karma: 2087 En ligne ! Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... Re: Un pilote d'enduro roule sur un concurrent à ter... 0

@Jujube51

Citation :

@cyberscooty

je ne comprends pas ils n'étaient même pas en course...il aurait pu s'arrêter non?

Il me semble qu’il essaye. Je crois que sa roue arrière est bloquée quand il arrive sur le mec, et il voit qu’il ne peut pas s’arrêter avant.

