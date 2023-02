Un pilote de roule sur un concurrent à terre #Europale 2023

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 4 février 2023 pendant la course Enduropale au Touquet (Pas-de-Calais) , un pilote a roulé sur les jambes d'un concurrent tombé sur le bitume. Alors que les pilotes se dirigeaient vers la plage pour prendre le départ, Axel Aynie, dossard 321, a chuté de sa moto et s'est retrouvé à terre. Le pilote au dossard 322 n'a pas pu l'éviter, ne pouvant aller ni à gauche ni à droite, il a choisi d'accélérer pour essayer de sauter par-dessus, mais a fini par lui rouler sur les jambes. La pilote a présenté ses excuses, mais il risque une suspension à vie de l'épreuve. Le pilote qui a chuté a expliqué : "Je vais bien, j’ai pu faire la course et la finir. Je n’ai rien de cassé, je suis juste courbaturé. J’ai pu rentrer en contact avec le pilote qui m’a roulé dessus. Nous avons mis les choses au clair. Je ne veux pas faire de polémique même si je comprends que les images aient pu choquer les spectateurs",

chute course enduro enduropale france jambe pilote rouler terre touquet