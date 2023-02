Le ballon espion chinois abattu par un tir de missile

Samedi 4 février 2023, un avion de chasse a abattu le ballon espion chinois d'un tir de missile. Un chasseur de chasse F-22 a tiré un missile - un AIM-9X Sidewinder - sur le ballon à haute altitude, qui s'est écrasé à environ six milles nautiques de la côte américaine (près de Myrtle Beach, en Caroline du Sud) à 14 h 39 EST (19 h 39 GMT), a déclaré un responsable de la défense aux journalistes. L'armée tente maintenant de récupérer les débris qui s'étendent sur une zone de 11km. Le ballon a été repéré la première fois le 28 janvier près des îles Aléoutiennes, avant de passer dans l'espace aérien canadien trois jours plus tard, puis de revenir aux États-Unis le 31 janvier. L'objet a été repéré dans l'État américain du Montana, qui abrite un certain nombre de sites sensibles de missiles nucléaires.

