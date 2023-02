Vidéo : Une femme piège un voleur après avoir vu la petite annonce de son vélo volé Posté par Koreus

Dans une ville en France, une femme a trouvé son vélo volé dans une petite annonce. Elle décide de tendre un piège au vendeur...



Vidéo (1mn8s) : Elle piège un voleur de vélo





Oauis!!! Qu ils aillent s excuser aupres du voleur! Sales flics! #acab!!

Oauis!!! Qu ils aillent s excuser aupres du voleur! Sales flics! #acab!! Citation :Oauis!!! Qu ils aillent s excuser aupres du voleur! Sales flics! #acab!! maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 151 Karma: 340 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 0 Encore un motard Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1445 Karma: 1893 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 2 @Makrout



Je suis surement idiot, mais je ne comprends rien à ton commentaire.



Qui d'autre aurait pu dénoncé le voleur ? La police ne passe pas son temps sur leboncoin à chercher des vélos....

Je ne suis pas de la police, mais je ne vois pas comment pourquoi il serait impossible d'appréhender quelqu'un sans présomption d'innocence. Il me semble que c'est justement l'objectif de la garde à vue. On t'appréhende et ensuite on a un délai pour justement faire sauter ta présomption d’innocence.



Et je n'ai vu aucune intervention d'arme ici.

En tant que citoyen, n'ayant jamais reçu de formation de policier, j'aimerai bien que tu détailles ton propos et que tu m'expliques comment aurait du se dérouler une arrestation idéale. MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 64 Karma: 53 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 1

Aucune protection? Tu as vu la bagnole de police? Tu crois vraiment qu'elle etait la par hasard? C'est naif de ta part.

Présomption d'innocence? Il est pris en flagrant délit de recel puisque la victime a identifié son vélo a l'aide du numéro de série.



T'as pas un soucis avec la police au final? Citation :Aucune protection? Tu as vu la bagnole de police? Tu crois vraiment qu'elle etait la par hasard? C'est naif de ta part.Présomption d'innocence? Il est pris en flagrant délit de recel puisque la victime a identifié son vélo a l'aide du numéro de série.T'as pas un soucis avec la police au final? Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 165 Karma: 638 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 5

T'aurais pas essayé de revendre un vélo avec une dynamo accélératrice récemment toi ? Citation :T'aurais pas essayé de revendre un vélo avec une dynamo accélératrice récemment toi ? Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 331 Karma: 1358 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 0 Vous êtes durs avec Makrout. La scène suivante me semble tout à fait réaliste.



Les flics passent par là par hasard et s'arrêtent.

[La police] Madame, avez-vous vérifié que c'est n'est pas votre vélo que vous êtes en train d'acheter ?

[La dame] Ah mais oui vous avez raison ! Merci !

[Le voleur] Ah zut je n'ai vraiment pas eu de chance. gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 7266 Karma: 6005 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 0 Je vais aussi me ranger du côté de @Makrout en rajoutant: ne pas flouter les visages des protagonistes, voleur compris, c'est tomber dans l'illégalité. Dénoncer un délit tout en commettant un soi-même, c'est juste moche ! Ne me dites pas de bla bla bla "on s'en fout" pour le voleur, on est et on doit rester dans un état de droit, Point !



Y a que dans les films US qu'on a le droit de buter tout le monde sans procès juste parce qu'on est le gentil.



pst @Koreus Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1306 Karma: 677 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 1 Mention spéciale au jeu de mot passé presque inapercu :

il a tenté de l'embobiner avec une hystoire de dynamo !!!

dynamo, bobine !! joli !!



Quant à l'histoire, bravo si elle est vraie, mais perso, je ne suis pas de ceux qui enregistre le numero de serie de mes appareils (ca impliquerait l intention de savoir qu'on va se le faire voler comme une probabilité non faible). Apres je ne connais rien de l'histoire : fiabilité de la volée, du voleur suposée, du fait que les flics ne demandent pas au mec de les accompagner, mais qui le serrent direct... y a des trucs qui semblent pas forcement dans les textes. Ceci dit si tout est vrai, on ne peut qu'apprecier la rapidité d'action. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2062 Karma: 3282 Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... Re: Une femme piège un voleur après avoir vu la petite an... 0 Il dit mot pour mot que le vélo, grâce a la dynamo : " Il accélère tout seul mais la vitesse reste la même "



