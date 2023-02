Elle piège un voleur de vélo

Dans une ville en France, une femme a trouvé son vélo volé dans une petite annonce. Son vélo est marqué et possède un numéro unique gravé sur son cadre. Avec la complicité de la police, elle contacte le vendeur et fixe un rendez-vous. Lors de la transaction, elle constate que c'est bien son vélo. La police est prévenue et intervient rapidement et procède à l'arrestation du voleur vendeur. On notera que le vendeur a essayé de l'embobiner avec une histoire de dynamo : « Ca c'est un dynamo, ça permet d'aller plus vite dans les descentes »

dynamo piege police velo vente voleur