Vidéo : Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son téléphone quand on est à table Posté par Kilroy1

Au restaurant, il donne une leçon à un homme qui passe son temps sur son téléphone.



Vidéo (29s) : Ne pas regarder son téléphone à table





LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7477 Karma: 19491 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 5 Juste une toute petite question, le soit disant donneur de leçon, il filme cette vidéo avec quoi exactement? Un caméscope ou se pourrait-il que ce soit UN P***** DE TÉLÉPHONE AUSSI?

12 commentaires Auteur Conversation jebobola Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2021 Envois: 41 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 fake LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7477 Karma: 19491 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 5 Juste une toute petite question, le soit disant donneur de leçon, il filme cette vidéo avec quoi exactement? Un caméscope ou se pourrait-il que ce soit UN P***** DE TÉLÉPHONE AUSSI? nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 818 Karma: 1944 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 Le mec qui réagit pas alors qu'il mange un serviette en papier, c'est une mise en scène TikTok ou qu'il est à ce point obnubilé par son tel? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1164 Karma: 4809 En ligne ! Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 Sensible à la nourriture épicée ? Syndrome du côlon irritable ? Pas de SMECTA, mange une serviette ! Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 332 Karma: 1364 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 Rien de plus ennuyeux qu'une mauvaise mise en scène. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 227 Karma: 953 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 0 J'ai encore pas ri mais si seulement la serviette pouvait ressortir intacte et essuyée, une superbe invention qui veut être mon associé? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6452 Karma: 6334 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 Et si c'était bon malgré tout ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1389 Karma: 4062 En ligne ! Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 0 Bon soit c'est fake, ou soit la sauce doit être vachement bonne et/ou épicée pour qu'il n'y voit que du feu ^^

Ou alors la bouffe tout autour est tellement fade qu'on ne parvient pas a la différencier d'un mouchoir lol MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1970 Karma: 3821 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 1 Petite blague à faire lors d'un repas de famille :

mettre une huitre décortiquée dans un mouchoir.

Faire semblant de se moucher et gober l'huitre.

Hauts le coeur garantis !

Merci myrrzin pour cette bonne blague ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 169 Karma: 666 Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 0

@MYRRZINN

Petite blague à faire lors d'un repas de famille :

mettre une huitre décortiquée dans un mouchoir.

Faire semblant de se moucher et gober l'huitre.

Hauts le coeur garantis !

Merci myrrzin pour cette bonne blague !

La sauce, absorbée par le mouchoir trompe l'attention de son pote qui, bien imbibé, lui mange la baguette qu'il trempe dans son bol. Il prend ensuite la pose avec son téléphone. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 339 Karma: 635 En ligne ! Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... Re: Rien de plus ennuyant qu'une personne sur son té... 0 La scène des Bronzés avec la fondue et le fil dentaire, mais en plus zombifié.