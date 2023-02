Vidéo : Une femme veut rendre service à une personne handicapée en fauteuil roulant Posté par Koreus

Dans un magasin, une femme veut rendre service à une personne handicapée qui a laissé tomber quelque chose par terre





Vidéo (38s) : Quand tu veux rendre service





kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 314 Karma: 93 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 6 Soulignons le fait que cette personne est un homme valide qui, lorsqu'il décide de prendre l'identité d'une femme… devient non-valide et utilise un fauteuil roulant. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 170 Karma: 672 En ligne ! Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 6 Je ne sais pas trop quoi penser.

Le consentement de quoi en fait ? De recevoir de l'aide dans ce cas ?

[EDIT] En fait si, je sais quoi penser : ça m'énerve de voir quelqu'un réagir dans l'agressivité après une aide gratuite venant d'un tiers.



Le consentement de quoi en fait ? De recevoir de l'aide dans ce cas ?



[EDIT] En fait si, je sais quoi penser : ça m'énerve de voir quelqu'un réagir dans l'agressivité après une aide gratuite venant d'un tiers.

Donc dans sa vision des choses, la dame aurait dû réagir de cette façon :



– Bonjour, je vois que vous avez fait tomber cet objet. Est-ce que vous me donnez votre consentement pour que je le ramasse et vous le donne sans contre-partie, par simple gentillesse ?

– Oui

– Je vous remercie, je vais maintenant pouvoir ramasser l'objet et vous le remettre.



CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17654 Karma: 26028 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 5

Donc dans sa vision des choses, la dame aurait dû réagir de cette façon :

– Bonjour, je vois que vous avez fait tomber cet objet. Est-ce que vous me donnez votre consentement pour que je le ramasse et vous le donne sans contre-partie, par simple gentillesse ?

– Oui

– Je vous remercie, je vais maintenant pouvoir ramasser l'objet et vous le remettre.

J'espère vraiment qu'on se dirige pas vers la généralisation de ce genre de comportements, où les personnes se sentent agressées psychologiquement pour la moindre bricole



Le consentement de quoi en fait ? De recevoir de l'aide dans ce cas ?



Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 297 Karma: 1060 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 4 cette société m'épuise ... kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 314 Karma: 93 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 6 Soulignons le fait que cette personne est un homme valide qui, lorsqu'il décide de prendre l'identité d'une femme… devient non-valide et utilise un fauteuil roulant. Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 77 Karma: 419 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 ou comment casser les couilles de quelqu'un qui veut t'aider, alors qu'un simple "merci" aurait suffi. dotingly Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2014 Envois: 12 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 1 Pauline... le mec se filme en faisant ses courses... shinkei Je viens d'arriver Inscrit le: 22/1/2009 Envois: 79 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 Je lui aurai repris l'article pour le foutre le plus haut possible dans le rayon.

Quelle grognasse.

EDIT : @kewoi OMG ça me rend encore plus fou

Quelle grognasse.



EDIT : @kewoi OMG ça me rend encore plus fou Arsouille Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 797 Karma: 469 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 2 Quand quelqu'un fait tomber quelque chose devant moi, je l'aide. Peu importe qu'elle soit sur ses deux jambes (le terme "bipède" me gêne un peu) ou dans un fauteuil.



Genre si une personne se casse la gueule à côté de nous, on doit passer à côté sans rien faire sous prétexte qu'elle n'a pas donné son consentement ? Certes, l'exemple est poussé à son paroxysme mais...



C'est tellement risible que j'en espère que c'est un fake fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 177 Karma: 188 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 On va tous finir aseptisés comme dans le film équilibrium ... wolark Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2014 Envois: 61 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 1

(car si je ne me trompe pas, il faut faire signer une autorisation pour afficher légalement le visage des gens ou alors les flouter....? Non ? ) Est-ce qu'elle a demandée le consentement des personnes dans le magasin pour afficher leurs visages comme cela ? Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 133 Karma: 725 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 4 A mon avis ses jambes ne doivent pas être son seul handicap. pit07 Je suis accro Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 560 Karma: 444 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 Mais quelle connasse... "une personne bipède qui se croit tout permis"

Y'en a je vous jure, vaudrait mieux les....

Non je vais rien dire... Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 248 Karma: 315 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 Non mais le pire ici, c'est que ce n'est pas vraiment une personne handicaper, mais elle s'identifie comme tel, car techniquement elle est valide ...



Je ne sais plus quoi penser. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1971 Karma: 3823 Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 Comme quoi on peut cumuler deux handicaps : les jambes et la connerie...

Moi je vois un gars qui fait tomber exprès quelque chose en se filmant pour imposer son point de vue aigri et râler, car c'est là qu'il trouve son plaisir. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 393 Karma: 1237 En ligne ! Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... Re: Une femme veut rendre service à une personne handicap... 0 A force de lutter contre la bonté humaine...