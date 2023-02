Quand tu veux rendre service

Dans un magasin Carrefour, Pauline une personne en fauteuil roulant fait tomber des épingles à linge de son sac. Une femme qui la croise se penche naturellement pour ramasser l'objet à terre. Mais la personne handicapée n'a pas du tout apprécié car elle n'avait rien demandé et lui explique que c'est le principe du consentement. Pauline a posté la vidéo sur Twitter avec le message suivant : « Encore une fois à Carrefour, une personne bipède qui se croit tout permis et quand je lui fait remarquer, se défends en disant que je suis agréable. La notion de consentement n’est pas acquise. ». Elle a tenté de s'expliquer en commentaire avant de supprimer son compte « Je suis capable de le faire seule. Et si vraiment je n’y arrive pas, alors je demanderai de l’aide. Et ça c’est valable que je sois en fauteuil ou bipède. Ce qui s’est passé, c’est récurrent, infantilisant et lourd. »

aide consentement fauteuil handicap magasin roulant