Vidéo : Des streamers squattent les quartiers riches pour avoir plus de dons Posté par Koreus

Les plateformes de streaming permettent aux utilisateurs de rechercher des streamers près de chez eux. Les utilisateurs dans les quartiers riches font des dons plus élevés. Donc les streameurs squattent ces quartiers...





Vidéo (28s) : Mendicité 2.0





Sur le même sujet :

Vidéo : Streamer vs Harceleur (Tokyo) Vidéo : Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion (Instant Regret) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7485 Karma: 19523 Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 1 Est-ce que ça fonctionne aussi pour Tinder? C'est pour un ami... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1177 Karma: 4854 En ligne ! Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 1 Certains diront qu'il s'agit d'un nouveau métier, mais l'effet reste ridi ...discutable ! Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 275 Karma: 291 Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 0 ça part vraiment en coui*** là ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 684 Karma: 2670 Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 2 Par pitié dites moi que c'est le teaser de la nouvelle saison de Black Mirror Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 23 Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 0 Wow... Les cireurs de chaussures du XXIème siècle ! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 188 Karma: 289 En ligne ! Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... Re: Des streamers squattent les quartiers riches pour avo... 0 Quand on vous dit que ce sont des réseaux de cas sociaux ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.