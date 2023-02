Vidéo : Ne pas tendre sa main à un requin Posté par Koreus

Ne pas tendre sa main à un requin, surtout quand il l'habitude d'être nourri par l'homme.



Vidéo (18s) : Nager avec les requins #FAIL





Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 14186 Karma: 14769 En ligne ! Re: Ne pas tendre sa main à un requin Re: Ne pas tendre sa main à un requin 0 La faute à pas de chance varum Je m'installe Inscrit le: 22/8/2012 Envois: 113 Re: Ne pas tendre sa main à un requin Re: Ne pas tendre sa main à un requin 0 Apparement il s'en sort bien, juste le derme qui a morflé un peu. J'imagine que ces bestiaux sont tout à fait capable de partir avec la main entière. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2750 Karma: 6180 Re: Ne pas tendre sa main à un requin Re: Ne pas tendre sa main à un requin 1



Va peut être falloir penser à leur foutre la paix aux requins.



Va peut être falloir penser à leur foutre la paix aux requins.

Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus : le petit geste pour dire "tu l'as filmé ?" ou la musique... LugerKain Diabolique Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 666 Karma: 1150 En ligne ! Re: Ne pas tendre sa main à un requin Re: Ne pas tendre sa main à un requin 0 Edit : description, ok ^^ Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6467 Karma: 6336 En ligne ! Re: Ne pas tendre sa main à un requin Re: Ne pas tendre sa main à un requin 1

Pris la main dans le shark.

