Donner à manger à un requin #FAIL

Sur un bateau, une maman et son fils donnent à manger à la main à requin dans l'eau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? La femme et l'enfant tombent dans l'eau. A priori, le requin serait un requin-nourrice, normalement c’est une espèce inoffensive, mais le requin peut mordre s'il se sent menacé.

chute eau enfant femme fils maman nourrir requin