Vidéo : Une maman et son fils donnent à manger à la main à un requin Posté par alvein

Une maman et son fils donnent à manger à la main à un requin dans l'eau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?



Vidéo (13s) : Donner à manger à un requin #FAIL





Vidéo : Un requin saute sur un bateau de pêcheurs Vidéo : S'essayer au snorkeling...ou pas

Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 3002 Karma: 2165 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 1

Comme ça les requins n'auront plus faim "Les femmes et les enfants d'abord" !Comme ça les requins n'auront plus faim

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1182 Karma: 4877 En ligne ! Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 1 Et une phobie pour la 4, UNE ! Maitre_Cube Je suis accro Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 612 Karma: 834 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 1 @Bricci J'en prendrais même deux s'il vous plait ! L'eau et les requins. Merci. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 688 Karma: 2715 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 0 Je pense sincèrement que le POV du requin est plus effrayant EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1143 Karma: 1008 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 0 L'instinct maternel. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2478 Karma: 3274 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 0 Les cris sont plus effrayants que le requin. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2943 Karma: 7856 Re: Une maman et son fils donnent à manger à la main à un... 1 y a pas une p'tite erreur ds le titre ? j'aurais plutôt écrit : une maman donne la main de son fils à manger à un requin