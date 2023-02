Vidéo : Un homme en galère sur un sol collant Posté par Koreus

Alors qu'il fait des travaux dans une pièce, un homme se retrouve en galère sur le sol collant



Vidéo (50s) : Un sol très collant





Vidéo : Sauvetage d'un martin-pêcheur les pattes collées sur une barre métallique Vidéo : Un militant écologiste se colle la main sur la route (Allemagne)

Bricci Je suis accro

Re: Un homme en galère sur un sol collant 1

Sors, SORS, LA CLé !!!!



CrazyCow

Re: Un homme en galère sur un sol collant 0 La suite, vous l'avez deviné, est digne d'un film de Saw

kpouer

Re: Un homme en galère sur un sol collant 0

@CrazyCow

La suite, vous l'avez deviné, est digne d'un film Saw

Bah non justement ! J'aurais bien aimé voir quand il soulève son pied de la colle...

*Pas vu Saw*

@CrazyCow

La suite, vous l'avez deviné, est digne d'un film Saw



Bah non justement ! J'aurais bien aimé voir quand il soulève son pied de la colle...



Bricci

Re: Un homme en galère sur un sol collant 1

kpouer

Citation : *Pas vu Saw*

Pas entendu Hear non plus ?



Citation : *Pas vu Saw*



Citation : Pas entendu Hear non plus ?