Un sol très collant

Alors qu'il fait des travaux dans une pièce, un homme se retrouve en galère sur le sol collant. Ses chaussures sont collées au sol et il n'arrive plus à bouger. Il décide d'enlever ses chaussures et pose ses pieds vêtus de chaussettes sur le sol. Du coup, il se retrouve avec les chaussettes collé au sol.. La galère !

chaussette chaussure colle fail pied sol