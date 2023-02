Tour de magie avec deux boîtes d'allumettes

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le magicien Pete Firman réalise un tour de magie avec deux boites d'allumettes. Les boites ne sont pas connectées et pourtant il arrive à ouvrir une boite en fermant l'autre. Il n'y a rien dans les boites, rien de mécanique. Comme, il dit en début de vidéo, This doesn’t make any sense!! (Cela n'a aucun sens)

allumette boite magie tour